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三寶案挨罰千萬 永豐金：虛心檢討改善

2017-04-11  20:23

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天對三寶授信案，開罰永豐金1千萬元罰鍰，對此，永豐金也在晚間發布新聞稿，強調本案還款一切正常，預計上半年就能順利收回所有債權，對金管會開罰結果，將虛心檢討改善。

金管會是以金控法最高1千萬元開罰永豐金。永豐金說明，租賃業與銀行業行業特性存在差異，包括擔保品的採認與評估，以及授信往來條件、償還比例之決定等方面，租賃業通常較銀行業有彈性，這也是租賃業相較銀行業所具有之競爭優勢。

永豐金強調，金控在對租賃子公司之監督管理，亦考量租賃業之客戶屬性、行業特性與業界交易習慣，因此，並沒有與銀行子公司採同一標準進行監督管理。

至於對三寶建設之授信借款，永豐金指出，本案目前還款正常，預計最快於今年上半年標的物處分完成後，即可順利收回所有債權，並未對公司造成損失。

永豐金表示，對於主管機關（金管會）本次處分所提出的缺失意見，將虛心檢討改善，落實相關內部控制制度，完善公司治理，並善盡金控母公司對子公司督導管理之責。

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  • 針對三寶案，金管會今天開罰永豐金1千萬元；永豐金強調，會虛心檢討。圖為銀行局主秘陳妍沂。（資料照，記者王孟倫攝）

    針對三寶案，金管會今天開罰永豐金1千萬元；永豐金強調，會虛心檢討。圖為銀行局主秘陳妍沂。（資料照，記者王孟倫攝）

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