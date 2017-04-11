大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月11日）開獎的第106000033期大樂透，頭獎摃龜；第106000086期今彩539，頭獎開出1注，由台南市永康區二王里中山南路468號的金采億彩券行開出。
第106000033期大樂透中獎號碼為：「09、22、31、36、40、47，特別號：08。」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共18注獲得，每注可得9萬5042元；肆獎共78注獲得，每注可得1萬4621元；伍獎共1420注獲得，每注可得2208元；陸獎共2151注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4448注獲得，每注可得400元；普獎共2萬7862注獲得，每注可得400元。
第106000033期49樂合彩中獎號碼為「09、22、31、36、40、47」，四合共2注中獎，每注可得獎金20萬；三合共60注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2804注中獎，每注可得1250元。
第106000086期今彩539中獎號碼為「15、21、25、38、39」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共135注獲得，每注可得2萬元；參獎共5510注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5197注獲得，每注可獲得50元。
第106000086期39樂合彩中獎號碼為「15、21、25、38、39」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共62注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4996注中獎，每注可得1125元。
第106000086期3星彩中獎號碼為「083」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。
第106000086期4星彩中獎號碼為「3026」，正彩共18注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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標題：大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
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