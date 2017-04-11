聚積與工研院攜手 布局micro-LED數位顯示技術
〔記者洪友芳／新竹報導〕聚積科技與工研院今天簽署共同開發「超小間距LED數位顯示技術合作案」，雙方預料透過此次合作，將有助聚積科技加速micro-LED顯示屏驅動IC的開發時程，未來將可協助客戶導入micro-LED於超小間距顯示屏應用，提升整體LED顯示屏產業價值。
根據LEDinside 2017報告，若以micro-LED全面取代現有液晶顯示器的零組件規模來推估，未來的潛在市場規模約可達300到400億美元；LEDinside 2016的報告也指出，LED顯示屏產值將於2020年達到50億美元，其中小間距LED顯示屏的產值可達近13.5億美元；Transparency Market Research則估計2024年小間距LED顯示屏產值達美金31億（台幣961億），也呼應小間距LED顯示屏市場成長的趨勢。
聚積於2014年曾推出第一顆針對小間距LED顯示屏專用IC，值小間距LED顯示屏市場日趨成熟，目前P2.5 LED顯示屏已成為小間距製造商基本商品，更小間距的顯示屏考驗顯示屏製造商的研發能力，產業鏈上供應商需有相應解決方案。
聚積科技董事長楊立昌表示：「如果要製造P1（點間距1mm）以下的小間距LED顯示屏，目前已遇到技術和成本瓶頸，即使有LED顯示屏廠生產出P1以下的顯示屏，也都非量產品，無法廣泛推廣，這塊缺口這正是micro-LED的機會。
micro-LED的特性非常適合運用於超小間距室內顯示屏，高解析度、可任意拼接且無拚接縫，特別適合零售、精品業作為店內廣告屏幕使用，對於取代現有LCD屏幕方案具備強大競爭力。
聚積科技總經理陳企凱指出，目前市場上除Sony的方案外，尚未有使用micro-LED的燈板或顯示屏。聚積掌握市場趨勢，加速著手開發micro-LED的驅動IC，透過與工研院合作，發展使用micro-LED的超小間距LED顯示屏技術，有助內部研發micro-LED專用驅動IC，提前布局由micro-LED所帶領的「次世代顯示潮流」。
工研院電光所所長吳志毅表示，micro LED為自發光顯示，可將LED結構設計進行薄膜化、微小化與陣列化，優點包括低功耗、高亮度、超高解析度與色彩飽和度、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高，是受到市場矚目的顯示技術的新興技術。
吳志毅進一步指出，micro LED產品的關鍵在於「巨量晶粒轉移」技術，不僅可降低量產成本，更可提升整體解析度。工研院對前景發展非常看好，在經濟部技術處長期大力的支持下，從2009年便先期投入此技術之開發，已經累積相當的製程技術經驗。希望透過此次與聚積公司合作，可以推動台灣micro LED超小間距LED顯示的整體產業發展。
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標題：聚積與工研院攜手 布局micro-LED數位顯示技術
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