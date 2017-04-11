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安國旗下小金雞展匯科技 最快月底掛牌上櫃

2017-04-11  19:00

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計族群再添新兵！安國（8054）旗下子公司展匯科技（6594）預計最快月底掛牌上櫃，展匯專攻安全辨識、高速傳輸介面相關IC，展匯董事長張琦棟表示，展匯客戶遍及國防、軍方、政府機關、國際商用電腦大廠，看好安全辨識、行動週邊兩大領域產品成長動能，下半年營運可望明顯增溫。

展匯主要產品為記憶卡、智慧卡的讀卡器控制IC、影像擷取控制IC、蘋果Mfi認證讀卡器控制IC、集線器控制IC等，終端應用包括國防、商用PC的身份安全辨識系統、刷卡機、POS機、光學指紋辨識裝置等。

展匯總經理楊政威指出，安全辨識市場需求強勁，展匯的智慧卡讀卡控制IC客戶包括HP與聯想商用NB，訂單每年穩定成長，影像擷取IC最近也拿到海關單位專案，預計下半年大量出貨，此外，看好蘋果下半年推出新機，展匯可望搭上新機風潮，帶動行動週邊相關蘋果Mfi認證讀卡器控制IC快速成長。

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  • 安國與展匯董事長張琦棟（左）全力培育新生代接班人，從安國分割出的展匯科技由總經理楊政威（右）帶領，預計月底掛牌上櫃。（記者卓怡君攝）

    安國與展匯董事長張琦棟（左）全力培育新生代接班人，從安國分割出的展匯科技由總經理楊政威（右）帶領，預計月底掛牌上櫃。（記者卓怡君攝）

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