伍佰助陣 華為手機知名度從68％升到79％

2017-04-11 19:13

〔記者王憶紅／台北報導〕華為今日在台推出HUAWEI P10 Plus，華為技術台灣總代理訊崴無線終端產品部總經理曹紋察指出，3月24日P10 Plus在中國上市，其中，京東商城網站開賣1分鐘，就售出2萬多台，而4月1日在香港銷售，也賣到缺貨，因此相當看好 P10 Plus的表現，而P10 Plus在台的銷售目標要較去年P9翻一倍。

曹紋察說，除手機產品本身外，華為在台的知名度提高，也是有助華為P10 Plus在台銷售表現翻倍的有利因素。

曹紋察指出，華為去年9月找搖滾歌手伍佰代言後，華為的品牌知名度從68%，提高到79%。

值得注意的是，華為在台直接推出P10 Plus，並未推出P10，曹紋察說，台灣消費者比較喜歡大手機，以P9為例，P9與P9 Plus的在台銷售比重為3:7，因此在台直接推出P10 Plus。

華為HUAWEI P9去年全球銷售1200萬台，是華為首款銷售破千萬台的手機。