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當沖證交稅減半最快月底上路 估日均量可增百億

2017-04-11  19:30

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（11日）三讀通過，將台股當沖證交稅減半為千分之1.5，預估日均成交值可增加100億，最快在4月底上路。

立院三讀通過 稅率降至千分之1.5

綜合媒體報導，立法院會今天通過證券交易稅條例修正，將當沖證交稅由千分之3減半為千分之1.5。行政院的立法說明提到，期望透過當沖交易減稅提升市場流動性及成交量，帶動投資人投入市場。

施行1年後再進行檢討

財政部指出，證交稅減半1年稅損約台幣37.5億元，不過台股日均量可增加台幣100億元，可彌補稅損的部分。修正案經總統公布生效後，最快在4月底即可適用，施行1年後，再依情況進行檢討。

投顧業者則認為，當沖證交稅減稅的消息早已傳出，預期市場反應鈍化，對股市激勵的效果有限，不過政府有意降低投資成本，用心仍值得鼓勵。

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  • 立法院會今天通過證券交易稅條例修正，將當沖證交稅由千分之3減半為千分之1.5。（記者鄭鴻達攝）

    立法院會今天通過證券交易稅條例修正，將當沖證交稅由千分之3減半為千分之1.5。（記者鄭鴻達攝）

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