韓流夯 福壽第4代引進正宗的韓式炸雞店登台

2017-04-11 18:34

〔記者楊雅民／台北報導〕韓流正夯，飼料和油脂大廠福壽實業第四代，福壽董事長洪堯昆的獨子洪培偉選擇自行創業，自韓國引進有29年歷史的連鎖韓式炸雞品牌「起家雞」登台。

「起家雞」在韓國已經開出980家分店，現年36歲的洪培偉是和父親福壽董事長洪堯昆赴韓國考察，發現該品牌的韓式炸雞很有潛力，而決定爭取代理引進台灣。

目前已在台北市延吉街、光復南路及台北小巨蛋3樓開出3家分店，店內所有醬料皆自韓國原汁原味空運來台，雞肉則由福壽提供。

該品牌最威的是單價落在410~450的全雞，分切成20小塊，可以嚐到帶骨的美味，有經典原味及激辣的起啵雷等8種口味選擇。

洪堯昆端著超威的人氣青蔥全雞，直說吃過起家雞，應該就不想吃其它速食店的炸雞了，透露若台灣消費者接受度高，且克服缺工問題，該品牌可望朝百家連鎖目標挺進。