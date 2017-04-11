國賓搶冷凍食品商機 冷凍牛肉麵首年銷售目標2千萬
2017-04-11 18:44
〔記者王憶紅／台北報導〕國賓（2704）看好一年高達621億元以上的冷凍市場商機，推出五星川味牛肉麵冷凍商品，這是國賓首度進軍冷凍商品市場。國賓指出，冷凍牛肉麵銷售除在國賓電商銷售外，也與新竹物流、全家電商、momo購物等合作，第一年以銷售5萬盒、銷售金額2000萬元為目標。
飯店業者為拓展新客源、帶動營收，陸續搶攻冷凍食品商機，繼晶華 （2707） 多年前就推出館內冠軍牛肉麵冷凍包，六福 （2705）旗下六福皇宮往年推出限量常溫年菜，今年首度跨入冷凍年菜市場，亞都（5703）則攜手City Super推出麗緻東坡肉禮盒後，國賓昨日正式揮軍進攻冷凍食品市場。
國賓餐飲事業處副總經理李元琦指出，根據經濟部食品產業年鑑資料顯示，2015年國內冷凍食品總產值達621億元，平均每人一年平均可以吃掉16公斤的冷凍食品，在全世界高居15名，顯見在工時長的台灣，便捷烹調方便食用的特性深受民眾歡迎，因此推出冷凍牛肉麵商品。
李元琦說，國賓電商紀錄最驕傲的是，三天完售1800客牛排，而冷凍牛肉麵初期與新竹物流、momo、Line禮品小舖等合作，而這些合作夥伴的會員數達1800萬戶，換言之，國賓牛肉麵一上市就觸及1800萬客戶，因此第一年訂出銷售目標5萬盒，營收金額上看2000萬元。
國賓在去年1月成立電商部門，以銷售餐券為主，去年營業額約3000萬元，佔餐飲營收約10%。電商部門銷售目前以鳳梨酥表現最好，其次為XO醬，國賓表示，預期冷凍牛肉麵推出後，銷售量一定會超過鳳梨酥，躍升第一名。
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