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二度延期才公布財報 東芝大虧1500億

2017-04-11  20:28

〔即時新聞／綜合報導〕因財務問題將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司（Toshiba），在延期2次後，今終於公布2016年4月到12月的財報，內容顯示淨損高達5325億日圓（約新台幣1500億元）。而今日東芝選擇公布的財報內容，並未獲得監察法人的「適當意見」。

為避免3度延期導致信賴度再降，東芝今下午發表2016年度4月到12月財報，但因事前並未與監察法人的見解達成妥協，因此財報內容是在沒附帶監察法人「適當意見」的情況下公布，屬罕見情形。東芝社長綱川智並於晚間6點45分（台灣時間5點45分）召開記者會，就未能獲得監察法人「適當意見」就公布財報，以及是在二度延期的情況下才公布財報對外致歉。

由於監察法人對於東芝的會計處理調查評估等尚未結束，對東芝今天公布的財報採「不表明意見」的態度，暫不承認財報內容。而今日的財報顯示，東芝2016年4月到12月，本業的營業利益虧損高達5762億日圓（逾1600億元台幣），比前1年度同期的2319億日圓（約650億元台幣）還高出1倍。至於淨損則是5325億日圓，前一年同期則是淨損4794億（約1341億元台幣）日圓。

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  • 因財務問題將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司，在延期2次後，今終於公布2016年4月到12月的財報，內容顯示淨損高達5325億日圓（約新台幣1500億元）。（美聯社）

    因財務問題將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司，在延期2次後，今終於公布2016年4月到12月的財報，內容顯示淨損高達5325億日圓（約新台幣1500億元）。（美聯社）

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相關關鍵字： 東芝 東芝半導體 東芝集團﹝Toshiba﹞ 監察法人 虧損
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