二度延期才公布財報 東芝大虧1500億
2017-04-11 20:28
〔即時新聞／綜合報導〕因財務問題將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司（Toshiba），在延期2次後，今終於公布2016年4月到12月的財報，內容顯示淨損高達5325億日圓（約新台幣1500億元）。而今日東芝選擇公布的財報內容，並未獲得監察法人的「適當意見」。
為避免3度延期導致信賴度再降，東芝今下午發表2016年度4月到12月財報，但因事前並未與監察法人的見解達成妥協，因此財報內容是在沒附帶監察法人「適當意見」的情況下公布，屬罕見情形。東芝社長綱川智並於晚間6點45分（台灣時間5點45分）召開記者會，就未能獲得監察法人「適當意見」就公布財報，以及是在二度延期的情況下才公布財報對外致歉。
由於監察法人對於東芝的會計處理調查評估等尚未結束，對東芝今天公布的財報採「不表明意見」的態度，暫不承認財報內容。而今日的財報顯示，東芝2016年4月到12月，本業的營業利益虧損高達5762億日圓（逾1600億元台幣），比前1年度同期的2319億日圓（約650億元台幣）還高出1倍。至於淨損則是5325億日圓，前一年同期則是淨損4794億（約1341億元台幣）日圓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 東芝 東芝半導體 東芝集團﹝Toshiba﹞ 監察法人 虧損
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 長榮推4架全新彩繪機 14日嘉年華現場送免費機票
- 違停人行道喝咖啡 3輛千萬跑車吃罰單
- 自由開講》一例一休早該修了！
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 曾與豬哥亮演夫妻 喜劇天后自曝當年瘦又正
- 崙背週六洋香瓜節 百桌美食、500份魯肉飯呷免驚
- 少年警察隊開講座 揭「糖衣毒品」真相
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 地方憂整併壞治安 警局長：派出所不會關
- 鼓勵年輕人回鄉紮根 雲林幸福迴青列車啟動
- 議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查
- 酒醉女抓狂打護理師 患有恐慌症獲輕判
- MLB》洋基新王牌？主場開幕戰飆6.2局準完全比賽（影音）
- 莎莉賽隆薄紗超透視 性感女神被爆吻功差
- 暴力將亞裔男趕下機惹議 聯航股價大跌
- 中職》羅力復健賽 挨連棒全壘打
- 陳玉珊再控《目擊者》侵權 這幾件事打臉？
- 竹市學齡前幼童免費塗氟 今年起需到醫療機構
- 「世越號」打撈工作結束 下週搜尋9失蹤者
- 〈圖像心職場〉團隊合作中你適合什麼角色？
- 高齡長輩做手工皂義賣 助籌建失智家園
- 自行車專班 大葉大學產學合作
- 保障各族發聲機會 議員提案變更選舉區
- 擦身金像影帝 余文樂爆女友王棠云反應...
- 美稱 美俄因敘利亞衝突可避免
- 金曲歌王黃立行9年未出輯 驚爆早就不想唱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ko unrepentant of Hong Kong remark
- 18舞者全裸演出 《悲‧慾》憾人心
- 〈廢核救家園〉4歲童罹患甲狀腺癌 福島醫大遮掩真相
- 被高中職儀隊女生攻佔…國防部變青春活潑了
- 酷玩《Yellow》引爆桃園 阿信搶看首場
- 超崩潰！他花六千看周董 只聽到鄰座痛哭
- 高雄福華名品春夏時尚秀 詮釋女人優雅氣質
- 遭投訴半夜開趴擾民？ 蛇姬難過有話要說……
- 青塘園踏青 雙塔斜張橋好風情
- 日本最老DJ 82歲潮嬤刷唱盤嗨翻夜店
- 水情吃緊！新北潑水節水柱改水霧 祈福不打折
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：二度延期才公布財報 東芝大虧1500億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分