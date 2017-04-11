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三寶建設授信案 金管會罰永豐金1千萬元

2017-04-11  20:18

〔記者王孟倫／台北報導〕針對三寶建設授信案，經過金管會連日調查後，今天宣布裁罰結果；金管會表示，永豐金對旗下孫公司（GC公司）辦理授信之監督管理，確有缺失，且未落實建立內稽內控，決議開罰一千萬元罰鍰，並要求稽核單位一個月內，擬具強化稽核功能。

「三寶案」是去年底永豐金遭員工爆料檢舉，旗下租賃子公司轉投資的海外子公司、也就是孫公司，涉及超貸給三寶建設董事長李俊傑的私人投資公司。

而本案受到多位立委關注，包括：黃國昌等數次在財委會質詢，該公司無營運、無財報、無控股權，為何能向永豐金借款新台幣數十幾億元，要求金管會必須全面徹查。

對此，金管會銀行局主秘陳妍沂表示，首先，永豐GC公司的缺失有七大項，包括：對於沒有實際營運的公司，永豐GC董事會卻核給鉅額授信，且有董事兼任交易管理委員審議授信案，但卻沒有善盡監督管理；借款戶沒有營業收入，卻提供自行開立發票作為動用額度之依據，永豐GC未能查證發票真實性。

另外，永豐GC未確實審核借款用途，借款用途與資金流向不符；持續增加授信額度，未加強債權保障，反而更換品質不佳的擔保品。

陳妍沂指出，上述屬於永豐金孫公司之缺失，而永豐金卻未能落實執行內部稽核，顯有缺失。

金管會強調，本案依金控法規定，核處新台幣一千萬元，「若永豐金不予以改正，可以對同一事實或行為連續處罰，一直到缺失改正為止」。

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  • 針對三寶建設授信案，金管會今天宣布開罰永豐金控1千萬元。圖為永豐金旗下永豐銀行（記者王孟倫攝）

    針對三寶建設授信案，金管會今天宣布開罰永豐金控1千萬元。圖為永豐金旗下永豐銀行（記者王孟倫攝）

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