經部投20億推動高階醫材 4年推升產值至2000億

2017-04-11 17:50

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部過去以學界科專計畫補助高階醫材研究，過去已研發出一天可完成牙模的「藍光雷射口內掃描系統」、可應用診斷精神分裂症及失智的「腦連結體磁振造影系統」等，帶動產值318億元，今經濟部技術處宣布將再投入20億元推動「生醫產業創新推動方案」，預計2020年將醫材產值自1410億提升至2000億元。

經濟部過去6年以科專計畫提供多元資源串聯產業界、研究機構及臨床醫療端，目前已建構出高階影像醫材產業產業鏈，共累積117家技轉、182家廠商投資，總投資金額達到37.86億元，也帶動相關產值達318億元。

技術處表示，這些醫材成果集中在輕型可攜式檢測、高階即時影像、精準診斷、多功能整合監控及民生醫美領域等，其中包括工研院與振磬科技研發的「自動3D乳房超音波掃描系統」，改善過去乳房超音波需用壓迫板夾起的不適感，只要輕鬆趴著，就可在一分鐘內精準將乳房結構完整掃描成像，並提供剖面圖與影像圖，將乳癌篩檢變得更容易。

此外，還包括台大醫學院與安克生醫研發的「甲狀腺超音波電腦輔助系統」，能自動標示腫瘤重要特徵，將黑白的超音波影像視覺化、色彩化，協助醫師分辨腫瘤良惡性；金工中心也開發國內首見的「藍光雷射口內掃描系統」，4分鐘內即可掃描全口腔，也是全球唯一不須噴粉、即可完成口腔建模程序的系統。

技術處表示，今年經濟部共對生技醫材研發投入約20億元，各部會加總則將近百億元；未來3年每年經濟部也會至少投入10餘億元投入法人醫材研發。去年台灣醫材產值約1410億元，透過政府不斷投入研發，預計到2020年將可提升至2000億元。