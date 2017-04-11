經部投20億推動高階醫材 4年推升產值至2000億
2017-04-11 17:50
〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部過去以學界科專計畫補助高階醫材研究，過去已研發出一天可完成牙模的「藍光雷射口內掃描系統」、可應用診斷精神分裂症及失智的「腦連結體磁振造影系統」等，帶動產值318億元，今經濟部技術處宣布將再投入20億元推動「生醫產業創新推動方案」，預計2020年將醫材產值自1410億提升至2000億元。
經濟部過去6年以科專計畫提供多元資源串聯產業界、研究機構及臨床醫療端，目前已建構出高階影像醫材產業產業鏈，共累積117家技轉、182家廠商投資，總投資金額達到37.86億元，也帶動相關產值達318億元。
技術處表示，這些醫材成果集中在輕型可攜式檢測、高階即時影像、精準診斷、多功能整合監控及民生醫美領域等，其中包括工研院與振磬科技研發的「自動3D乳房超音波掃描系統」，改善過去乳房超音波需用壓迫板夾起的不適感，只要輕鬆趴著，就可在一分鐘內精準將乳房結構完整掃描成像，並提供剖面圖與影像圖，將乳癌篩檢變得更容易。
此外，還包括台大醫學院與安克生醫研發的「甲狀腺超音波電腦輔助系統」，能自動標示腫瘤重要特徵，將黑白的超音波影像視覺化、色彩化，協助醫師分辨腫瘤良惡性；金工中心也開發國內首見的「藍光雷射口內掃描系統」，4分鐘內即可掃描全口腔，也是全球唯一不須噴粉、即可完成口腔建模程序的系統。
技術處表示，今年經濟部共對生技醫材研發投入約20億元，各部會加總則將近百億元；未來3年每年經濟部也會至少投入10餘億元投入法人醫材研發。去年台灣醫材產值約1410億元，透過政府不斷投入研發，預計到2020年將可提升至2000億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 童齒塗氟巡迴服務 嘉縣僅剩三鄉
- 29歲女神被諧星套牢 男粉心碎飆淚
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 野生劉愷威接女兒放學 乖乖排隊「背影也帥」
- 被判拘役 周玉蔻：榮幸成為「司法政治獵殺的女巫」
- 自由廣場》這一堂魚翅課
- 情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 毒草銀膠菊 攻陷彰縣170公頃土地
- 自行車專班 大葉大學產學合作
- 人潮湧桃鐵朝聖天團酷玩！ 超商廁所擠爆排隊動物
- 37歲賈西亞 終於穿上綠夾克
- 坐計程車被攔查 通緝犯攜槍彈逮正著
- NBA》湯瑪斯上籃踢蛋？林書豪下體挨打好痛苦（影音）
- 竹南高三生跳樓？校方：失足非輕生
- 怒轟「你不認識我」惹議 千億富少反擊要愚民多動腦
- 梨山籌設全台最高文學書房 期待各界捐書
- 讀幼稚園會生病？女星嫁小開自呼巴掌謝罪
- 司改會議分組決議︰未來打官司 都要請律師
- 桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日
- 泰源技訓所鐵工太出名 做床給其他監所收容人睡
- 國民黨主席政見會 洪秀柱缺席
- 狂犬病疫苗注射開跑 新北去年開罰7例
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 正妹遭小男孩瘋狂揉奶 影片惹議
- 台女星站穩最強女配角「謝謝對我這個台灣人的肯定！」
- 才新婚就家暴?小愛爆被江宏傑咬傷
- 小英駕到 鄭弘儀嫁女兒要安檢
- 「酷玩」來了！ 歌迷入場前一定要知道這些…
- 有米樂！ 台南16號質量勝出日本越光米
- 「台大宅王」47刀砍死前女友 高院判21年6月
- 〈圖像心職場〉團隊合作中你適合什麼角色？
- 人瑞偕幼童繪彩蛋 提前歡度復活節
- 美軍卡爾文森號挺進 北韓：將採強硬軍事對抗
- 李明哲案中國拒回應 張小月：將傷害台灣人民情感
- 劉亦菲小腹微凸飄孕味 被爆今年嫁宋承憲
- 獼猴遭夾斷雙腳 農業局將清查捕獸鋏
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：經部投20億推動高階醫材 4年推升產值至2000億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分