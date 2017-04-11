這家公司廣招業務經理 首7月每月補助10萬
2017-04-11 17:03
〔記者廖千瑩／台北報導〕保德信人壽總經理盧裕民今天宣布，保德信人壽今年將啟動大規模業務主管招募計畫，網羅無保險經驗的各界菁英，預計本月起至6月舉辦說明會，預估可望吸引1600人報名，最後將從中錄取20名業務經理，首7個月將給予每月10萬元的財務補助。
保德信人壽今天發布新商品上市記者會，會中除了宣布首創長期照顧提前給付保險金批註條款外，也將擴大招募人力，盧裕民說，保德信人壽現有業務員700人，目標是2020年業務人力可達千人。
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