| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 財經

大聯盟馬林魚球場 將首次看見台灣名字

台灣證交所贊助棒球，本次選擇贊助陳偉殷馬林魚主場首場及次場先發之賽場本壘板後方廣告，這將是台灣中文字樣首度登上美國大聯盟舞台。圖為馬林魚球場。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

2017-04-11  16:37

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣證交所贊助棒球，本次選擇贊助陳偉殷馬林魚主場首場及次場先發之賽場本壘板後方廣告，將以大幅看板露出台灣證券交易所中英文字樣，這將是台灣中文字樣首度登上美國大聯盟舞台，此幅看板將透過現場及電視轉播，傳達到全世界！

證交所表示，目前預定首場贊助時間及場次為台北時間4月14日上午7點10分，馬林魚於主場迎戰紐約大都會隊，將是陳偉殷主場首場先發，次場贊助將視陳偉殷主場先發調整，目前日期未定。

除支持台灣旅外球員外，證交所也關心國內棒球運動之發展。證交所日前已分別贊助統一獅隊4月4日於台南球場、富邦悍將隊4月7日於新莊體育場本壘板後方球場廣告，以激勵球員士氣及觀眾對棒球的熱情。另預定分別於4月15日及4月23日，陸續將再於中信兄弟及Lamigo桃猿2場次廣告露出，為全體與賽球員高喊加油，以支持國內棒球運動。

證交所強調，將持續關懷社會經濟弱勢族群，支持國內各類體育運動，並透過不同媒介，行銷台灣資本市場，更希望棒球運動再度在台灣發光發熱。

廣告
  • 大聯盟馬林魚主場將出現台灣證交所中英文字樣。（圖由證交所提供）

    大聯盟馬林魚主場將出現台灣證交所中英文字樣。（圖由證交所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣證交所 馬林魚球場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：大聯盟馬林魚球場 將首次看見台灣名字


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.