大聯盟馬林魚球場 將首次看見台灣名字
2017-04-11 16:37
台灣證交所贊助棒球，本次選擇贊助陳偉殷馬林魚主場首場及次場先發之賽場本壘板後方廣告，這將是台灣中文字樣首度登上美國大聯盟舞台。圖為馬林魚球場。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔記者陳永吉／台北報導〕台灣證交所贊助棒球，本次選擇贊助陳偉殷馬林魚主場首場及次場先發之賽場本壘板後方廣告，將以大幅看板露出台灣證券交易所中英文字樣，這將是台灣中文字樣首度登上美國大聯盟舞台，此幅看板將透過現場及電視轉播，傳達到全世界！
證交所表示，目前預定首場贊助時間及場次為台北時間4月14日上午7點10分，馬林魚於主場迎戰紐約大都會隊，將是陳偉殷主場首場先發，次場贊助將視陳偉殷主場先發調整，目前日期未定。
除支持台灣旅外球員外，證交所也關心國內棒球運動之發展。證交所日前已分別贊助統一獅隊4月4日於台南球場、富邦悍將隊4月7日於新莊體育場本壘板後方球場廣告，以激勵球員士氣及觀眾對棒球的熱情。另預定分別於4月15日及4月23日，陸續將再於中信兄弟及Lamigo桃猿2場次廣告露出，為全體與賽球員高喊加油，以支持國內棒球運動。
證交所強調，將持續關懷社會經濟弱勢族群，支持國內各類體育運動，並透過不同媒介，行銷台灣資本市場，更希望棒球運動再度在台灣發光發熱。
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