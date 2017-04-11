終結連7貶 新台幣收30.65元
2017-04-11 16:05
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現震盪整理格局，終場以30.65元兌1美元作收，小升0.2分，結束連續7個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.05億美元。
外匯交易員表示，短線有地緣政治風險，以及美國財政部即將公布最新外匯報告，指控他國操縱匯率等不確定性因素，也讓銀行間操作保守、謹慎，新台幣靜待新的方向指引。
新台幣今以30.680元開出，最高30.580元、最低30.690元，終場收30.650元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 魔幻拉美》淘金熱下的偶然：馬德羅酒莊
- 台電創意鐵塔競賽 首屆作品將化身地標
- 洪榮宏遭批消費前妻 施羽PO文急滅火
- 洗腎導管鬆脫害命 粗心護理師判刑定讞
- （影音）隋棠產後秀辣腿 爆料Max吃醋砸妹妹
- 小英駕到 鄭弘儀嫁女兒要安檢
- 柯文哲施政報告 王世堅送《甘地傳》救靈魂
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查
- MLB》去年幫殷仔接飛球受傷 一朗曾用單手猛敲安打（影音）
- 323佔政院案魏揚無罪》黃國昌：對馬江暴政再次審判
- 情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命
- 《謠言終結站》癲癇發作 掐人中沒有用
- 帶狀高積雲玩疊疊樂 池上現美景
- 黨產會︰中影交易案 鑑價嚴重低估
- 自由開講》尊重土地與文化的多元價值 從八仙洞拆廟爭議談起
- 學生抗議 附中報警 教長：不適當
- 冰球不敵保加利亞 許孟哲首戰失利還吃悶虧
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
- 華妃自曝醜照代言飛了 霸氣回應...
- 《辦公室大狂殺》黑暗面 80人小小空間明爭暗鬥
- 聯航硬拖華人醫師下機 好萊塢明星撻伐
- 李明哲案 小英要求政府優先確保人身安全
- 恆春洋蔥品牌 農民催生
- 菲移工膳宿費合約鬧雙胞 立委籲勞動部拿出對策
- 桃園市圖總館新建競圖 明揭曉
- 大巨蛋安全工項 再核准7項施作
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 今日MLB戰績 瑞佐再見安小熊摘主場首勝
- 高齡長輩做手工皂義賣 助籌建失智家園
- 藍議員籲柯P學習快速修正精神 才能變成台灣川普
- （影音）洪榮宏發片前妻突缺席 原因是...
- MLB》派克斯頓完美壓制太空人 水手主場首勝到手
- 結婚3年終於有了？高圓圓曬蠻腰破傳言
- 炎亞綸不替同志發聲 轉性力挺「他們」
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉民進黨不能只像狗一樣叫叫
- 被「她」甜親臉頰 貝克漢喜滋滋爽笑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：終結連7貶 新台幣收30.65元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分