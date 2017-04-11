終結連7貶 新台幣收30.65元

2017-04-11 16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現震盪整理格局，終場以30.65元兌1美元作收，小升0.2分，結束連續7個交易日貶值走勢，台北外匯經紀公司成交量為7.05億美元。

外匯交易員表示，短線有地緣政治風險，以及美國財政部即將公布最新外匯報告，指控他國操縱匯率等不確定性因素，也讓銀行間操作保守、謹慎，新台幣靜待新的方向指引。

新台幣今以30.680元開出，最高30.580元、最低30.690元，終場收30.650元。