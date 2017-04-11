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三大法人賣超20億 外資賣超4億

台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣20.14億元。（資料照）

2017-04-11  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣20.14億元。

外資今天賣超4.47億元，投信賣超5.02億元，自營商賣超10.65億元。三大法人合計賣超20.14億元。

台股今天跌50.12點，收在9832.42點，成交值新台幣931.68億元。

106年04月11日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,081,694,650 1,024,645,599 57,049,051
自營商（避險） 3,025,564,423 4,147,812,300 -1,122,247,877
投信 441,712,250 943,468,149 -501,755,899
外資及陸資 22,574,052,194 23,021,424,149 -447,371,955
合計 27,123,023,517 29,137,350,197 -2,014,326,680

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