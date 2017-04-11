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台股疲軟 下跌50.12點、收9832.42點

台股今開平走低，台積電與鴻海等權值股小漲，但不敵股王大立光翻黑、金融與電子等類股走跌，台股終場下跌50.12點，以9832.42點作收，成交量931.68億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-11  14:24

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股今開平走低，台積電與鴻海等權值股小漲，但不敵股王大立光翻黑、金融與電子等類股走跌，台股終場下跌50.12點，以9832.42點作收，成交量931.68億元。

台股集中市場以9881.53點開出，但10點過後震盪走跌，最低9820.41點，各類股除了塑膠、百貨貿易等小漲之外，泥窯、玻璃、汽車、營建、造紙、紡織、光電、電腦及周邊等跌幅均超過1%，金融類股跌幅為0.65%。

台積電第1季營收受新台幣升值影響少60億元營收，未能達到財測目標，但外資看好後市，今股價能逆勢上漲1元，以191元作收；鴻海與台塑等權值股也因營運成長，帶動今股價上漲。

法人表示，台股本週將有台積電、大立光法說與匯率走勢，外在國際則有美股財報周等，預期近期台股走勢仍將是狹幅震盪格局，短期攻萬點可能性小。

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