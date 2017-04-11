台股收盤下跌50.12點 報9832.42點
2017-04-11 13:38
台北股市今天收盤下跌50.12點，跌幅0.51％，報9832.42點，成交金額為931.68億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌50.12點，跌幅0.51％，報9832.42點，成交金額為931.68億元。
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