捷運帶進人潮 站點成店面交易熱點

2017-04-11 12:59

〔記者徐義平／台北報導〕房仲業者調查近2年北市店面實價揭露紀錄，結果高達7成店面交易集中在捷運站周邊，倘若細分各捷運站旁店面交易熱度，則以中山國小站、西門站及南京復興站為熱門店面交易前3名。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，店面投資首重地段與人潮，台北市捷運路網四通八達，包括文湖線、板南線、淡水信義線、中和新蘆線以及松山新店線共5條路線，北市境內捷運站共約73個站點，受惠捷運站周邊都是人潮流動的誘因之下，一般北市店面投資的選擇，都會以鄰近捷運站附近為優先，從統計實價揭露的店面資料可以發現，捷運站附近的店面交易量是整體北市店面的7成。

根據永慶統計捷運站周邊店面結果，排名前3名的分別是中和新蘆線的中山國小站，松山新店線與板南線交會的西門站以及松山新店線與文湖線交會的南京復興站。

謝志傑說明，捷運中山國小站附近有許多商務旅館、酒店以及套房型社區大樓，區域商家密集，包括晴光商圈、夜市以及林森北路商圈，店面成交總價帶2000萬至6000萬元，成交路段除林森北路、中山北路以及新生北路之外，巷弄型的店面也受置產族群青睞，熱門交易路段有農安街、雙城街與中原街。

至於，捷運西門站近期也有不少總價億級以上整棟透天的交易案例，不過，捷運站熱門店面成交總價帶3000萬至9000萬元居多。南京復興站附近是台北市重要的辦公商圈之一，在捷運松山新店線通車之後，增加區域工作通勤與消費的便利性，因此吸引投資置產族群的眼光，周邊熱門交易的路段有長春路、龍江路、以及八德路二段等，主要成交的總價帶約2000萬至8000萬元居多。