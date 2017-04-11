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區間震盪 新台幣中午暫收30.645元

2017-04-11  12:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現區間震盪格局，並於平盤上下波動，中午暫以30.645元兌1美元作收，小升0.7分，台北外匯經紀公司成交量為5.36億美元。

外匯交易員表示，受到韓元續軟，以及東北亞地緣政治風險升溫影響，新台幣盤中升貶互見，並無明確方向，上午交易區間主要落在30.6元至30.69元。

外匯交易員指出，本週除了國際區域衝突升溫的不確定性，尚有美國財政部預計週末發布最新匯率報告，在此之前，預料新台幣較難走出明顯方向。

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