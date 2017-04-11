又有豪宅落難 天母「富邦777」3樓遭法拍

2017-04-11 11:44

〔記者徐義平／台北報導〕繼最貴豪宅「帝寶」後，又有天母知名豪宅「富邦777」落入法拍。根據士林地院公告，遭到法拍的戶別為3樓，底價1億4450萬元，預計6月7日執行第一次拍賣。

根據法拍公告，遭到法拍的戶別為3樓，債務人是荃安投資，坪數約136.48坪（包括平面、機械車位各2個，約40.26坪），若以一個平面車位300萬、一個機械車位150萬計算，拆算每坪底價約140.8萬元。此外，該法拍豪宅自2011年已毛胚交屋後便空置至今，而且該戶從2016年3月以後便沒有繳納管理費。

對照內政部實價網揭露紀錄，該法拍戶在2015年11月有實價揭露紀錄，總價1億1250萬元，每坪實價約120.13萬元，然而法拍底價卻相較當初入手價格高出2200萬元，再對照最新實價揭露資訊，去年12月，該豪宅5樓有實價揭露紀錄，總價1億2500萬元，坪數約163.67坪，拆算每坪約102萬元。

寬頻房訊表示，中山北路七段及周邊為天母豪宅聚落區域，「天母紘琚」、「國泰天母」、「華固天鑄」都在此範圍內。位於同路段的知名建案「遠雄陽明」今年初也有一戶流入法拍市場，由於價格因素3月份二拍仍以流標收場。現今房市仍處低迷，豪宅市場價格也出現下修，此次「富邦777」一拍底價高於市場行情，判斷流標機會大，要等二拍後才較有可能標出。