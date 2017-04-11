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趨勢科技、國研院合作 發展人工智慧領域

趨勢科技攜手國家實驗研究院，攻人工智慧（AI）。左為趨勢科技台灣暨香港總經理洪偉淦，右為國家實驗研究院院長王永和。（記者廖千瑩攝）

2017-04-11  11:45

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了加速人工智慧（AI）技術發展，積極培育台灣科技人才，資安大廠趨勢科技今天宣布，將攜手國家實驗研究院合作啟動人工智慧加速計畫，打造「T-brain」機器學習智慧運算分析平台，期許建構台灣在AI人工智慧正向發展的生態圈。

趨勢科技與國家實驗研究院今天早上召開記者會宣布這項合作計畫，趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦說，近年來人工智慧技術與應用的快速發展，趨勢將積極布局在AI人工智慧研究與人才培育，去年開始建構平台，攜手國研院國網中心，要讓台灣在人工智慧發展不缺席。

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  • 趨勢科技攜手國家實驗研究院，攻人工智慧（AI）領域。圖為趨勢台灣總經理洪偉淦。（記者廖千瑩攝）

    趨勢科技攜手國家實驗研究院，攻人工智慧（AI）領域。圖為趨勢台灣總經理洪偉淦。（記者廖千瑩攝）

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