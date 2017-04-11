渣打銀行：台灣渣打即起實施員工產假20週

2017-04-11 11:40

〔記者李靚慧／台北報導〕渣打國際商業銀行今日宣布，自4月1日起，提供台灣渣打員工20週（相當於5個月）的產假，優於勞基法的56天（相當於2個月）；此外，員工配偶生產，或是領養兒童，也有相對應假期。

渣打銀行指出，渣打集團在全球各市場，除了台灣之外，均已實施女性生產者至少20週產假的規定，可以說20週產假是渣打集團的「低標」，不同的市場若有更優的條件，則適用該條件，例如，中國的產假原本就規定6個月，台灣渣打自4月1日起，實施產假20週，可說只是跟上渣打集團的「低標」。

除了產假提高至20週，渣打員工配偶生產，可享10個工作日的陪產假 （現為5個工作日）；若是領養兒童的員工，則有10個工作日的領養假（現為5個工作日）。

渣打國際商銀總經理林遠棟表示，希望藉由增加產假和提供彈性工作環境，將協助員工在工作、職涯與家庭責任間取得更好的平衡，進而提升工作品質與生產力。