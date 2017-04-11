VHQ-KY3月營收1.41億元 創歷史新高

2017-04-11 11:28

〔記者張慧雯／台北報導〕影視特效製作公司VHQ-KY（4803）公告3月營收為1.41億元，創歷史新高，較上月增加73.29％，較去年同期大幅成長87.91％；累計2017年第一季合併營收為3.05億元，與去年同期相較，成長幅度亦達37.08％，開盤後一度大漲逾10元，目前上漲7.5元，約在174.5元。

VHQ表示，3月合併營收創歷史新高，較去年同期大幅成長87.91％，主要原因在於電影特效及後製業務明顯成長，以及處分電影《奇幻之旅》50％股權的投資收益達人民幣1000萬元（約合新台幣0.45億元）。

VHQ 3月份主要電影特效及後製作品包括：《鮫珠傳》、《槍砲腰花》與《奇幻之旅》；另外，公司3月份僅先認列處分電影《奇幻之旅》的部份股權收益，後續待《奇幻之旅》電影上映後，公司仍可享有票房收入的分潤。

展望2017年VHQ保持樂觀看法，主要原因是參與影像特效後製並投資的三部電影《麥兵兵》與《奇幻之旅》與將於今年陸續上映，除擁有穩定的特效後製收益外，上映後的票房收入，並可望帶進可觀的投資收益。

此外，今年將投資自有IP電影製作，包括《花妖客棧》、《白牙》、《星艦系列3部曲》及多部科幻電影系列，今、明兩年將有開拍計畫。

且今年將投資擴充自有後製及特效產能一倍以上；最後，預計今年內將投資及併購台灣及歐美等地電影後製公司及電影IP，強化公司從電影編劇、拍攝、導演、特效到後製一站式的全程製作中心，均將成為公司營收及獲利進一步成長的動能。