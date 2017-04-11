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智庫：避險及通膨需求支撐 金價中長線走勢看多

2017-04-11  11:23

〔記者王孟倫／台北報導〕針對黃金價格走勢，元大寶華經濟研究院最新報告指出，由於市場逐漸接受美國 6月升息可能性，使得短線金價上漲空間有限；不過，就中長線而言，除了美國及歐洲的政治風險未消散外，全球經濟復甦勢必帶動物價走高，「在避險及通膨需求支撐下，預估金價走勢依舊看多」。

上週美國對敘利亞境內發射巡戈導彈，進一步提高「地緣政治風險」，對此，元大寶華院長梁國源指出，地緣政治風險雖然提供金價上漲的動力，不過，黃金近月期貨價格漲幅不大，除了市場不預期該政治風險影響層面廣泛，美國聯準會升息與否及美元指數走勢，仍舊是重要影響因素。

以目前市場預期，美國聯準會6月升息機率居然高達 63.2％，突顯出3月14～15 日貨幣政策決策會議過後的鴿派氣氛，逐漸獲得反轉，此將抑制金價上漲行動能。

梁國源直言，即便金價短線突破1,250 美元/盎司，盤中一度朝1,270 美元/盎司邁進，但料此一價位將非常態，因此，短線金價上漲空間應相當有限。

對此，梁國源指出，在聯準會升息預期提高，使得投資人心態轉向保守，必然影響黃金價格短線上漲空間；不過，就中長線而言，由於美國是否推出極端政策的不確定性隨時存在外，隨著全球經濟復甦勢必帶動物價走高，預估在避險及通膨需求支撐下，金價走勢依舊看多。

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  • 元大寶華研究院長梁國源表示，受到美國 6月可能升息影響性，短線金價上漲有限，但中長線仍看多（資料照）

    元大寶華研究院長梁國源表示，受到美國 6月可能升息影響性，短線金價上漲有限，但中長線仍看多（資料照）

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