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宏正3月營收年增3％

2017-04-11  11:15

〔記者王憶紅／台北報導〕宏正自動科技（ 6277 ）3月份營收4.7億元，年成長3%；1-3月營收11.92億元，較去年同期減少3%。

就產品別而言，宏正指出，3月營收中，IT架構管理解決方案產品成長2%、其中遠端管理類產品減少5%、專業影音產品成長12%。

就第一季表現方面，IT架構管理解決方案產品減少5%、其中遠端管理類產品減少7%、專業影音產品成長6%。以銷售區域觀之，亞洲地區成長1%、歐洲地區減少5%、美洲地區減少10%。

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  • 宏正自動科技（ 6277 ）3月份營收4.7億元，年成長3%；1-3月營收11.92億元，較去年同期減少3%。（翻攝雅虎股市）。

    宏正自動科技（ 6277 ）3月份營收4.7億元，年成長3%；1-3月營收11.92億元，較去年同期減少3%。（翻攝雅虎股市）。

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