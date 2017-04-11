大同委託書徵求戰開打 市場派稱「螞蟻對大象」

2017-04-11 11:08

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）的董事候選名單之爭暫告段落，委託書徵求戰正式開打，根據大同公司公告的徵求人徵求資料，大同公司委託2大委託書徵求通路及14大券商，以鋪天蓋地之姿，積極徵求委託書；另一方欣同投顧卻僅透過福邦證券進行徵求。

大同公司將在5月11日進行股東常會，進行董事改選，經由法律程序，市場派敗部復活取得2席董事及1席獨立董事提名候選人資格，大同公司雖然對此結果提出抗告，但此次的董事改選，公司派9名候選人必須與市場派3人共同競爭。

為了爭取勝選，大同公司派撒下天羅地網，與全通、長龍二大會議顧問公司合作，並與中信銀、永豐證、統一證、元大證、國票、日盛證、台新銀、宏遠證、亞東證、康和證、富邦證、凱基證、群益及華南永昌證券等14家券商合作，積極徵求委託書。

至於市場派欣同投顧方面，共有3名徵求人，包括虞金榜、徐金藍、大同前10大股東之一的陳麗卿，委託徵求機構僅有福邦證券，新大同及鄭佳佳提名候選人資格雖遭排除，但仍透過聯洲企管徵求委託書。

欣同投顧董事長林宏信指出，相對大同公司派16大機構全力徵求委託書，他們僅透過福邦證券徵求，「人家是大象我們是螞蟻」，而且股東會紀念品數量仍被公司派控制，勢必是一場苦戰。

根據大同公告的董事改選的董事候選人名單，共12席，其中公司派9席包括董事候選人為林蔚山、林郭文艷、李龍達、蔡勝文、陳守煌、大同大學代表人張益華，及獨立董事候選人蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘；市場派3席包括董事候選人欣同投資顧問代表人楊永明、林宏信及獨立董事候選人林鵬良。