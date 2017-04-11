雄獅第一季營收55.6億元 創歷史同期新高

2017-04-11 10:58

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）3月營收189億元，年增36.46%。第一季營收55.6億元，年增21.28%，創歷史同期新高。

雄獅指出，第一季各線表現皆不錯，主因是計畫旅遊風氣盛行，全線產品均提早佈局，取得供應鏈的供給優勢，落實差異商品與區隔定價的策略，以提供旅客多元的行程選擇。

第一季成長幅度較高的線別，如歐亞非長程線年成長超過50%，東南亞則受惠於壽險獎勵旅遊團的進單挹注，成長幅度亦超過40%；中國港澳長期耕耘有成，高單價的品味系列行程逐漸成為市場主流，整體較去年同期成長近30%。

展望第二季，雄獅指出，連假檔期多，不論甫結束的清明連假，或是即將要到來的五一連假與端午連假，將刺激國人出國觀光意願大幅提升。日韓正值賞櫻旺季，歐洲即將進入花季旺季，產品策略鎖定分眾市場、精準行銷。面對即將到來的上半年度最大的台北國際觀光博覽會，雄獅線上旅展活動提前開跑，並獨家推出FACEBOOK線上直播競標，內外在環境皆有助於後續業務成長。