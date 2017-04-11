紅馬-KY第一季營收17億元 年增48.6％
2017-04-11 10:41
〔記者王憶紅／台北報導〕紅馬（2928）3月營收4.4億元，年增32.8％，第一季營收17億元，年增48.6％。
紅馬表示，受惠日本故鄉納稅的整體滲透率持續提高，帶動原本屬於淡季的3月份營收達4.4億元，創歷史同期新高表現。
紅馬進一步表示，1-3月份故鄉納稅業務占整體營收比重已達五成以上，將是今年公司的主要成長動能。故鄉納稅為日本政府為了活化地方自治體財政及經濟發展，而積極推廣故鄉納稅之制度。就地方自治體而言，由於編制和經驗的問題，不易靠自身人員管理地方納稅業務。紅馬則提供從規劃自治體的當地特產、網站推廣行銷、訂單處理、配送及售後服務管理的一站式外包服務。
紅馬的故鄉納稅業務收入主要分為商品本身毛利，以及手續費收入，其中手續費收入約占納稅人捐贈金額的4％，且手續費收入可視為完全獲利，因此對公司的整體營收及獲利的提升有相當大的助益。
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