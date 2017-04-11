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國巨3月營收25.47億元 月成長17.6％

2017-04-11  10:41

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）昨日公佈2017年3月營收為25.47億元，單月營收較上月增加17.6%，但較去年同期減少2.9%。累計第一季營收為73.47億元，較上一季成長2.2%，並較去年同期增加0.5%；但早盤下跌逾1元，目前來到83.5元左右。

國巨表示，3月營收就區域表現來看，大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區之需求皆較上月明顯成長。就終端客戶而言，經銷商通路、手機通訊、工業用產品、EMS、電腦相關產品及消費性電子產品之需求亦皆較上月成長。

法人分析，國巨為台灣被動元件龍頭廠商，過去幾年被動元件產業淘汰小廠後，殺價競爭不再，產業秩序趨於穩定，也使國巨的營收表現穩步向上；法人也認為，2017年隨著日系被動元件廠商逐漸退出市場，國巨主要產品包括電容及電阻都可望接收日廠市佔率，本業已立於不敗之地，近來頻頻擴大規模，對於未來發展將更有助益。

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  • 國巨3月營收25.47億元，月成長17.6%。（記者張慧雯擷取自yahoo股市）

    國巨3月營收25.47億元，月成長17.6%。（記者張慧雯擷取自yahoo股市）

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