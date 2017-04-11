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慧洋第一季每股獲利0.08元

2017-04-11  10:38

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）3月營收受到新台幣大幅升值匯率換算影響，單月營收為8.9億元，累計1-3月營收為26.08億元。

慧洋表示，以功能性貨幣美元計算，公司3月營收為2,905萬美元，較上月及去年同期呈現雙成長，累計1-3月合併營收為8,389萬美元，年增1.10%；3月營收成長主要是受惠散裝市況的好轉，加上1艘巴拿馬極限型新型節能船隻投入營運所致。

在獲利方面，今年3月稅前淨利2507.6萬元，較去年同期減少91.59%，每股獲利0.05元，主因為去年度散裝海運整體市況不佳之影響，造成毛利略為下滑，另外去年同期客戶未履約、提前解約之賠償金約8百萬美元的挹注，使得基期較高，累計第一季稅前盈餘4279萬元，每股稅前盈餘0.08元。

展望第二季，慧洋表示，預計有4艘新船交付，其中2艘為高毛利新型節能船，毛利率可達38-43%，另有14艘營運船舶將進行換約，隨景氣走揚，換約之平均租金可望調漲逾二成，有助提升公司整體獲利空間。

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  • 慧洋-KY（2637）3月營收受到新台幣大幅升值匯率換算影響，單月營收為8.9億元，累計1-3月營收為26.08億元。（翻攝雅虎股市）。

    慧洋-KY（2637）3月營收受到新台幣大幅升值匯率換算影響，單月營收為8.9億元，累計1-3月營收為26.08億元。（翻攝雅虎股市）。

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