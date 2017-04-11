| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

樂視放棄收購Vizio 瑞軒處分利益恐落空

2017-04-11  10:40

〔記者陳梅英／台北報導〕外電報導，中國樂視表示因監管阻力，放棄以20億美元收購美國電視機製造商Vizio Inc.的計畫，瑞軒（2489）是原來Vizio大股東之一，原本打算一起把對Vizio的持股賣給樂視，因為此收購案生變，30億至40億元的業外收益也落空。

樂視去年7月宣布將以20億美元收購Vizio，沒多久就爆出樂視資金短缺問題，雖然Vizio之後拿到外部資金，但營運仍未看到有明顯起色，樂視最終宣布放棄這宗收購案。

瑞軒去年初已處分持有Vizio約12％的股權，處分利益達18.78億元，目前手上仍持有Vizio約8％股權，外界推估以樂視20億美元收購金額來看，瑞軒潛在處分利益在30-40億元之間，如今收購案破局，瑞軒業外釋股收益也將落空。

廣告
  • 樂視宣布放棄收購美國電視機製造商Vizio Inc.，瑞軒業外釋股收益恐將落空。（記者陳梅英攝）

    樂視宣布放棄收購美國電視機製造商Vizio Inc.，瑞軒業外釋股收益恐將落空。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Vizio 樂視 瑞軒
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：樂視放棄收購Vizio 瑞軒處分利益恐落空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.