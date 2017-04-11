樂視放棄收購Vizio 瑞軒處分利益恐落空

2017-04-11 10:40

〔記者陳梅英／台北報導〕外電報導，中國樂視表示因監管阻力，放棄以20億美元收購美國電視機製造商Vizio Inc.的計畫，瑞軒（2489）是原來Vizio大股東之一，原本打算一起把對Vizio的持股賣給樂視，因為此收購案生變，30億至40億元的業外收益也落空。

樂視去年7月宣布將以20億美元收購Vizio，沒多久就爆出樂視資金短缺問題，雖然Vizio之後拿到外部資金，但營運仍未看到有明顯起色，樂視最終宣布放棄這宗收購案。

瑞軒去年初已處分持有Vizio約12％的股權，處分利益達18.78億元，目前手上仍持有Vizio約8％股權，外界推估以樂視20億美元收購金額來看，瑞軒潛在處分利益在30-40億元之間，如今收購案破局，瑞軒業外釋股收益也將落空。