美光支持台、美調查涉嫌侵權案

2017-04-11 10:25

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光法務主管Joel Poppen在該公司官方網站部落格發文指出，台灣的刑事檢察官已經針對涉嫌竊取與濫用美光智慧財產的案件，進行持續性的調查，並在近期逮捕數名嫌疑人；美光全力配合台灣法務部調查局及美國聯邦調查局等兩個主管機關，並對這些執法行動予以支持。

美光積極保護公司的智慧財產，強調如果有人或公司想企圖竊取美光的技術，而非經由授權的方式取得，無論他們身在何處，美光會採取所有法律與適當可用的途徑，來防止、偵查並懲戒這種行為。美光主動透過資訊科技方法，監控並辨識不當行為，對於當局繼續調查這些案件皆有所助益。