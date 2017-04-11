4/11重要財經新聞一覽
2017-04-11 09:53
自由時報財經︰個人反避稅條款 立院初審通過
不讓反避稅出現漏網之魚，立法院財政委員會昨初審通過個人「受控外國公司」（ＣＦＣ）相關條文，明訂境外ＣＦＣ股東及關係人，合計持股或資本額達十％以上，就得按比例認列ＣＦＣ年度盈餘，視為海外所得申報；將可防堵企業借個人股東名義規避反避稅條款。
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蘋果日報財經︰踩雷輝山乳業 永豐金證重傷
中國乳業鉅子「中國輝山乳業」因假帳風波在港股單日崩跌85%、停牌後，爆出永豐金（2890）旗下永豐金證（亞洲）恐現重大損失。永豐金證在3月認列8900萬港幣（約3.56億元台幣）損失，拖累永豐金3月獲利衰退4成。
工商時報財經︰Q1進出口額 我飆速成長 台灣進出口概況
全球景氣與貿易溫和擴張，加上去年基期較低，帶動我國第一季進出口，雙創近6年來最大增速，繳出漂亮成績單。物聯網、車用電子等新興商機陸續發酵，並在iPhone8新機備貨及中國大陸五一拉貨潮帶動下，財政部樂觀期待第二季出口活力，增幅估約1成。
中國時報財經︰房屋委託出租 每年省稅上萬元
行政立法協調會昨天針對《租賃住宅市場發展條例》草案達成共識，未來租賃市場將走向專業化，委託專業服務業經營出租房屋1年以上房東，月租6000元以下免稅，6000至2萬元可減除必要費用53％，較現行稅法規定43％優惠。內政部估算，以所得稅率適用20％房東為例，月租金2萬元，每年最高可省下1萬1568元所得稅額。
經濟日報財經︰非蘋助攻 鴻海營收衝高
鴻海昨（10）日公布3月營收數據，單月營收突破3,400億元，達到3,416.9億元，月增約18%，年增約0.6%，連續四個月呈現年成長，是導入IFRS（國際會計準則）以來歷年同期新高。
星島日報財經︰國泰：裁員無可避免 管理層削30%成本
國泰航空（293）行政總裁朱國樑昨日首度承認，在架構調整方面，裁員是無可避免，未來管理層亦會減省30%人力成本，尤其香港總部的管理層，但未有透露具體詳情。他強調前線人員受影響機會較微，但有部分可作出整合的後勤工作，則不會再調撥資源。
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