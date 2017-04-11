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預估2018年全球光罩市場產值 ​SEMI︰台灣續居最大市場

2017-04-11  09:59

〔記者洪友芳／新竹報導〕​SEMI（國際半導體產業協會）公布最新半導體光罩市場報告，去年全球光罩市場規模達33.2億美元，成長2%，2017年與2018年市場可望分別成長4%與3%，到2018年市場規模將成長至35.7億美元，台灣仍將是最大的區域市場。

報告指出，2017年與2018年全球光罩市場可望分別成長4%與3%，帶動市場的主要因素仍是先進技術小於45奈米的特徵尺寸及亞太地區產能成長，其中台灣則是連續第6年成為全球最大的區域性市場，預計2017年至2018年的預估期間都將維持最大的區域性市場。

SEMI表示，去年光罩市場營收為33.2億美元，佔整體晶圓製造材料市場13%，佔比少於矽材料與半導體氣體。晶圓大廠附屬的光罩部門受惠於2011年與2012年密集資本支出，持續於獨立光罩廠提升市佔率。2016年晶圓大廠的附屬光罩部門佔整體光罩市場63%，高於2015年的56%，相較於2003年附屬光罩部門僅佔占整體市場31%。

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