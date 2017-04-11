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創見3月營收20.3億元 創14個月以來新高

2017-04-11  09:49

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）昨公告3月營收20.3億元，月增19.9%，創14個月以來新高，也較去年同期成長5.4%。

創見指出，雖然上游Flash原料缺貨狀況尚未緩解，但創見持續與供應商合作、取得有效貨源，同時以充足產能及高良率回應客戶需求，帶動3月營收顯著成長也較去年同期增長，在穩定中力求突破。

工控產品占創見3月整體營收比重達41%，策略性產品占21.5%，消費型Flash產品占21.3%，標準型DRAM產品則占16.2%。

創見今年第一季營收累計為56.89億元，跟去年第四季的57億元接近，比去年同期則成長0.74%。

展望未來，創見表示，固態硬碟各項應用仍為發展主軸，創見日前推出首款PCIe NVMe介面M.2固態硬碟，採用3D MLC NAND快閃記憶體，展現超高傳輸效能，瞄準電競族群，持續積極拓展SSD應用市場。

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  • 創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

    創見董事長束崇萬。（記者洪友芳攝）

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