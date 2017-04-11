崇佑-KY3月營收達0.85億元 月增率95％
2017-04-11 09:42
〔記者張慧雯／台北報導〕崇佑-KY（5543）昨日公佈2017年3月合併營收為0.85億元，因工作天數與召工影響恢復正常，較上月營收大幅增加95％，惟受到匯率不利因素與部分案件進度遞延影響，使得今年首季營收達1.98億元，仍較去年同期減少12.69％。
崇佑-KY表示，3月營收呈現回穩表現，主要來自包括南京和武漢華為、以及大連市服務中心金屬天花板訂單，以及海口康寧（CORNING）無塵室金屬隔間牆體等較大案件開始陸續認列，惟第一季受人民幣匯率貶值和傳統淡季產線稼動率較低影響下，不利因素產生營收與去年落差較大的情況。
展望2017年上半年，崇佑-KY將積極朝擴大業務接單、以及提升平均案件接單金額兩大面向，持續推動業務改善的計畫，一方面將在台灣設立子公司擴大接單業務，整合在兩岸都有設廠客戶的金屬建材需求，改變過去僅針對中國單一市場出貨與銷售的業務模式。
另外，崇佑-KY自有品牌Buima與Syntex金屬建材已順利打進中國快速發展的半導體與科技業市場，將在此基礎上進一步發展多國統包整合的工程接單優勢，提升崇佑-KY金屬產品在兩岸半導體與科技業的市占率。
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