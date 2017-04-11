為資安把關與國際接軌 元大人壽獲ISO 27001認證

2017-04-11 09:36

〔記者張慧雯／台北報導〕元大人壽日前正式通過由英國標準協會（下稱BSI）認證的「ISO 27001 資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）」國際標準認證，昨（10）日更由元大人壽代理總經理洪文明，代表接受BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛頒發「英國標準協會（BSI）」ISO 27001「資訊安全管理系統國際標準」驗證證書。

元大人壽表示，此項認證通過也同時宣告元大人壽在資訊安全管理上與國際標準同步。隨著金融科技FinTech的興起，壽險產品與服務也不斷推陳出新，企業的資訊系統安全的把關也必須同步提升。因此，元大人壽建置更優質的資訊安全防護機制，提供民眾更安心的服務。

元大人壽指出，一直以來元大人壽所建制資訊安全防護系統，除為公司資料與系統合理與合法的使用外，另外還包括以「保護資訊資產安全」及「維持業務持續運作，以達企業永續經營」為目標，同時更將「保護保戶個資安全」列為最重要任務之一。

然而在資訊技術日新月異下，防護的工作需要隨調整並更新提升，因此該公司在進行資訊安全防護時，除了希望能在影響使用者最少的情況下進行防護，所有的資訊安全防護措施，也都會公告相關規範及程序，並在宣導之後一併進行系統調整與設定。

目前該公司資訊安全防範重點在於攔截防護、加密防護、稽核記錄3層次資料防護架構，防護公司資料與系統的安全，用心打造安全的資訊使用環境。此次在BSI驗證標準審查下，全資訊部順利通過ISO 27001：2013資訊安全管理系統驗證，全面符合國際標準，並落實資訊安全管理精神：「機密性」、「完整性」及「可用性」，建立安全可信賴的資訊服務。