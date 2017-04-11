為資安把關與國際接軌 元大人壽獲ISO 27001認證
〔記者張慧雯／台北報導〕元大人壽日前正式通過由英國標準協會（下稱BSI）認證的「ISO 27001 資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）」國際標準認證，昨（10）日更由元大人壽代理總經理洪文明，代表接受BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛頒發「英國標準協會（BSI）」ISO 27001「資訊安全管理系統國際標準」驗證證書。
元大人壽表示，此項認證通過也同時宣告元大人壽在資訊安全管理上與國際標準同步。隨著金融科技FinTech的興起，壽險產品與服務也不斷推陳出新，企業的資訊系統安全的把關也必須同步提升。因此，元大人壽建置更優質的資訊安全防護機制，提供民眾更安心的服務。
元大人壽指出，一直以來元大人壽所建制資訊安全防護系統，除為公司資料與系統合理與合法的使用外，另外還包括以「保護資訊資產安全」及「維持業務持續運作，以達企業永續經營」為目標，同時更將「保護保戶個資安全」列為最重要任務之一。
然而在資訊技術日新月異下，防護的工作需要隨調整並更新提升，因此該公司在進行資訊安全防護時，除了希望能在影響使用者最少的情況下進行防護，所有的資訊安全防護措施，也都會公告相關規範及程序，並在宣導之後一併進行系統調整與設定。
目前該公司資訊安全防範重點在於攔截防護、加密防護、稽核記錄3層次資料防護架構，防護公司資料與系統的安全，用心打造安全的資訊使用環境。此次在BSI驗證標準審查下，全資訊部順利通過ISO 27001：2013資訊安全管理系統驗證，全面符合國際標準，並落實資訊安全管理精神：「機密性」、「完整性」及「可用性」，建立安全可信賴的資訊服務。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 挑戰對獅首勝 鄭凱文今扛先發
- 美國小學校園槍擊案 至少2死2傷
- 今天可以深呼吸 全台空品指標一片「綠油油 」
- 宮廟遶境放煙火 被開23張罰單
- 單飛很無力 木村拓哉棄SMAP後吐心聲
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- 斗六鐵路立體化 交部允撥900萬初期規劃
- 聚餐吃魚翅 李應元認錯
- 律師界︰法扶預算恐大增 排擠其他社福
- 鼓勵舉報間諜 北京重賞225萬
- 《嘉義實在講》公共設施 維護比新設重要
- 323佔政院案魏揚無罪》黃國昌：對馬江暴政再次審判
- 北市》疑溫差大下磁磚雨 大樓月內改善
- MLB》痛！巨人看板球星遭151公里速球爆頭（影音）
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 宋紀妍錶襯雷達 優雅輕盈
- 占領行政院獲「不受理」 張之豪：應「全部」有罪或無罪
- 救護車擦撞混凝土車 5人受傷送醫
- 澳洲大堡礁連2年白化 近7成遭殃
- 捲款跑路? D2惡魔蛋糕負責人委律師澄清
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 陳玉珊再控《目擊者》侵權 這幾件事打臉？
- 夫妻吵架 79歲老翁用熱水淋燙睡中老妻
- 甜蜜露營遭難民攻擊 男被逼看女友遭強暴
- 嘉義城隍廟註生娘娘 首招契子
- 自由廣場》反對中藥技術士修法
- 〈我的私房菜〉雞油豌豆米
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 黃貞瑜換跑道辭鎮長 罷免案沒成
- 台江師生守護河川 驚見偷排廢水
- 美軍卡爾文森號挺進 北韓：將採強硬軍事對抗
- 強拖乘客下機爆歧視 歌手嗆聯航：請我也不搭
- 預告回歸 Uber改租賃車重啟營運
- 7旬翁摔溝溺斃 新化公所判賠230多萬
- 郝龍斌稱KMT可讓台灣錢淹腳目 鄉民：8年拼到22K？
標題：為資安把關與國際接軌 元大人壽獲ISO 27001認證
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email