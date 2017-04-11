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智冠3月營收14.1億 首季營收44.2億

2017-04-11  09:32

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）昨（10）日公佈106年03月合併營收14.14億元，自結106年第一季單季合併營收44.22億元，較去年第一季43.06億元年增2.68%，早盤大漲1.6元，目前來到64.6元價位。

智冠表示，隨著各遊戲子公司營運穩健發展，以及MyCard通路合作遊戲持續熱銷，同時積極籌備布局東南亞市場，遊戲事業體整體營運正向成長，金融支付事業群也已就位，各項合作及服務項目陸續啟動，全力推動產業發展及使用規模。

展望智冠集團第二季，中華網龍自製研發手遊《吞食天地S》日前授權泰國、越南兩地，搶先於泰國上市取得佳績，現已展開台灣地區事前登錄，即將與玩家見面，另有手遊新作《神兵玄奇》蓄勢待發；智樂堂穩定營運AR手遊《我的英雄夢GO》，並持續深化AR遊戲領域，增進虛實互動娛樂應用。

至於代理營運部分，中華網龍代理西方奇幻MMORPG手遊《誓血盟約-ArcaneII》已開放事前預約，即將於近期登場；遊戲新幹線旗下人氣線上遊戲《新龍之谷Online》、《新天龍八部Online》、《蜀山缥緲錄Online》相繼推出改版，帶來豐富的遊戲內容；智凡迪3月接力推出《1坦2補3DD》、《MINI恐龍王》等作，並持續擴增手遊營運產品線，帶給玩家更多元的遊戲選擇。

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  • 智冠首季表現不錯，一早大漲1.6元以上。（記者張慧雯翻攝）

    智冠首季表現不錯，一早大漲1.6元以上。（記者張慧雯翻攝）

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