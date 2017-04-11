富邦媒3月營收創同期新高 本季強打促銷活動

2017-04-11 09:27

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠38寵愛日檔期創造成長動能，富邦媒（8454）3月合併營收24.98億元，年增11.8％，再創歷年同期新高，其中momo網路購物成長更高達20.3％，累計首季合併營收約為75.8億元，年增8.2％。富邦媒表示，迎接第2季的到來，為感謝回饋會員，將舉辦mo粉享樂購物節，以及母親節一系列活動。

富邦媒表示，momo購物網4月份首波主打mo粉享樂購物節，即日起至4/23前線上生活展推出數10萬件商品折扣陣容，每日推出精選商品5折購的優惠，包括美妝、3C家電、保健、食品、生活用品、服飾精品等類別商品。

至於母親節檔期，momo購物網、摩天商城即日起推出母親節蛋糕早鳥預購7折起的優惠，祭出網購蛋糕名店亞尼克生乳捲、香帥芋泥捲、艾波索乳酪派、樂樂甜點初雪乳酪蛋糕等陣容，momo電視購物即日起至5月14日止舉辦完美俏媽感恩季，活動期間於momo電視購物及購物台APP消費滿額，即可參加登記送限量momo時尚多功能購物車、超商百元兌換券。