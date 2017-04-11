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國際組織誓捍衛自由貿易 反保護主義

2017-04-11  03:00

〔中央社〕國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）和經濟合作暨發展組織（OECD）負責人今天發表聯合聲明，誓言捍衛自由貿易，抵抗日漸出現的保護主義趨勢。

此時全球日益擔心美國總統川普的「美國優先」呼聲。

聲明中說：「令人失望的貿易成長數據以及保護主義趨勢日盛的危險，明顯激勵我們更加支持國際貿易體系。」世界銀行與國際勞工組織（ILO）負責人以及主持會議的德國總理梅克爾都簽署了這項聲明。

世貿組織預言，今年全球貿易可能只會成長1.8%─3.1%，但更值得憂心的是川普政府對全球商務的態度。

川普在選戰期間稱，世貿組織是個「災禍」，承諾採取比較積極作為來為美國企業打開海外市場，包括片面課徵關稅。

美國3月間在20國集團（G20）會議中並拒絕重申長久以來的反保護主義承諾，令與會的主要已開發和開發中國家感到憂心。

如今在柏林會議中，各國際組織領導人及梅克爾並強調世貿組織在創造「成長、就業和發展等新機會」方面的作用。

此外，與會者也強調，致力於防止氣候變遷。這是另1個因美國反對而在20國集團會議中予以迴避的議題。

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