| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

地緣政治緊張升高 歐股走勢不振

2017-04-11  01:44

〔中央社〕由於地緣政治風險升高，投資人保持謹慎，歐股今天行情不振，好在美股早盤走高有助於避免投資人進一步出脫持股。

交易商說，投資人對美國和俄羅斯在敘利亞問題上出現緊張態勢感到擔心。

市場研究公司Accendo Markets分析師克勞夫特（Henry Croft）說，市場「在缺乏重要的宏觀經濟與上市公司消息下，找不到方向」。

倫敦FTSE 100指數微跌0.43點或0.01%，以7348.94點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌24.54點或0.20%，收在12200.52點。

巴黎CAC 40指數跌27.83點或0.54%，收5107.45點。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：地緣政治緊張升高 歐股走勢不振


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.