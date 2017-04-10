| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
 首頁 > 財經

華爾街日報：鴻海出價3兆日圓買東芝半導體

2017-04-10  22:54

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》引述消息報導，鴻海向東芝表示，準備好以3兆日圓（270億美元）買下東芝半導體事業，第2高的出價則為2兆日圓；報導指出，鴻海去年也利用類似的策略取得夏普的經營權。

報導引述接近投標工作的人士，指出鴻海提出將在東芝半導體競標案投入3兆日圓，先前鴻海也用過類似策略，提出遠高於其他競標者提出的價格，最後擊敗了日本官民基金產業革新機構（INCJ），買下夏普公司。

不過，先前也傳出日本政府視半導體業務為國家珍貴的資產，希望東芝能考慮「美日同盟」，優先將股權出售給美國公司。

分析師先前指出，東芝半導體的估值約在1.5兆日圓至2兆日圓之間；報導指出，如果最後鴻海的出價最高，東芝在經濟困難的情況下，將很難拒絕鴻海提出的誘人價格。

廣告
  • 《華爾街日報》引述消息報導，鴻海向東芝表示，準備好以3兆日圓（270億美元）買下東芝半導體事業。（路透）

    《華爾街日報》引述消息報導，鴻海向東芝表示，準備好以3兆日圓（270億美元）買下東芝半導體事業。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東芝 東芝半導體 鴻海
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：華爾街日報：鴻海出價3兆日圓買東芝半導體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.