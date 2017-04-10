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欣同3代表人 法院裁准列入大同董事候選名單

2017-04-10  23:10

〔記者李靚慧／台北報導〕欣同投資顧問針對大同公司聲請假處分，台北地方法院今日裁准，擔保金2億6千316萬餘元，亦即大同公司必須將欣同代表人楊永明、林宏信，及獨立董事候選人林鵬良，列入大同董事、獨立董事候選人名單。

換言之，原本僅有公司派6名董事、3獨董候選人同額競選9席的董事改選，將成為「8搶6、4搶3」的競爭態勢，大同公司晚間公告表示，將立即提出抗告。

大同公司指出，針對法院的裁決，經過研議後，認為有3項疑義，包括該公司認為欣同的案情與新大同完全相同，2案的裁定卻不同，且欣同案的裁定，未讓大同公司提供反擔保金以免除假處分，也沒有考量大同可能因此遭受難以補償的重大危險。大同公司也質疑法院擔保金的計算方式，因此將立即提出抗告。

對於法官的裁決，欣同公司表達感謝之意，欣同公司董事長林宏信指出，該公司是由一群國內小股東組成，長期深受大同公司治理不彰、持續虧損所害，才會串連組成自救會參與董事改選，希望進入董事會不是為「奪權」，呼籲外界勿再抹黑、抹紅，讓股東常會改選回歸良性公平競爭。

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  • 法院裁准欣同3代表人列入董事候選名單，大同公司表示，將抗告。（記者李靚慧攝）

    法院裁准欣同3代表人列入董事候選名單，大同公司表示，將抗告。（記者李靚慧攝）

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