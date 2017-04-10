特斯拉擊敗通用 成為市值最高汽車公司

特斯拉股價週一開盤上漲逾3%，正式超越通用汽車，成為市值最高的汽車公司。圖為特斯拉於紐約一處經銷商外的展示車。（法新社）

2017-04-10 22:57

〔編譯王惠慧／綜合報導〕特斯拉股價週一開盤上漲逾3%，正式超越通用汽車，成為市值最高的汽車公司。特斯拉市值打敗傳統汽車大廠，《華爾街日報》形容，未來「汽車大城」的名號可能被矽谷取代。

週一特斯拉最高股價一度來到312.75美元，推升市值到510.1億美元；同日，以通用汽車在紐約時間早盤最高股價換算，市值508.9億美元，福特市值則為449.5億美元。美國3月份汽車銷量年減1.6%，令人失望的汽車數據讓投資人懷疑，美國新車銷售市場是否已經趨緩。

報導指出，特斯拉市值超越通用汽車，顯示隨著矽谷公司開始以運輸產業做為未來願景，全球汽車產業正在發生急遽的大地震；矽谷公司著眼於開發自動駕駛汽車，以及其他「按需求打造的汽車（vehicles-on-demand）」，將輕易打敗過去汽車產業的百年老店。

不過在市佔率方面，通用汽車仍是美國第一大車廠，根據Autodata Corp統計，通用汽車佔去年總銷售額的17.3%，特斯拉市佔率達0.2%，擊敗法拉利（Ferrari）和瑪莎拉蒂（Maserati）。