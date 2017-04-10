威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注

2017-04-10 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）開獎的第106000029期威力彩，頭獎摃龜；第106000085期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中山區龍江路358號的海之星投注站開出。

第106000029期威力彩中獎號碼為：第1區「06、08、10、12、18、38」，第2區「03」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共7注獲得，每注可得15萬元；肆獎共61注獲得，每注可得2萬元；伍獎共278注獲得，每注可得4000元；陸獎共2097注獲得，每注可得800元；柒獎共3745注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬8961注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬6012注獲得，每注可得100元；普獎共4萬0249注獲得，每注可得100元。

第106000029期38樂合彩中獎號碼為「06、08、10、12、18、38」，五合槓龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共144注中獎，每注可得5750元；二合共3192注中獎，每注可得750元。

第106000085期今彩539中獎號碼為「15、22、23、27、32」，頭獎1注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共405注獲得，每注可得2萬元；參獎共8746注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬2158注獲得，每注可獲得50元。

第106000085期39樂合彩中獎號碼為「15、22、23、27、32」，四合48注中獎，每注可獲得20萬8333元；三合共556注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8555注中獎，每注可得1125元。

第106000085期3星彩中獎號碼為「303」，正彩共70注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000085期4星彩中獎號碼為「2322」，正彩共14注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」