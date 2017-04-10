| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
 首頁 > 財經

威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注

2017-04-10  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）開獎的第106000029期威力彩，頭獎摃龜；第106000085期今彩539頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中山區龍江路358號的海之星投注站開出。

第106000029期威力彩中獎號碼為：第1區「06、08、10、12、18、38」，第2區「03」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共7注獲得，每注可得15萬元；肆獎共61注獲得，每注可得2萬元；伍獎共278注獲得，每注可得4000元；陸獎共2097注獲得，每注可得800元；柒獎共3745注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬8961注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬6012注獲得，每注可得100元；普獎共4萬0249注獲得，每注可得100元。

第106000029期38樂合彩中獎號碼為「06、08、10、12、18、38」，五合槓龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共144注中獎，每注可得5750元；二合共3192注中獎，每注可得750元。

第106000085期今彩539中獎號碼為「15、22、23、27、32」，頭獎1注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共405注獲得，每注可得2萬元；參獎共8746注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬2158注獲得，每注可獲得50元。

第106000085期39樂合彩中獎號碼為「15、22、23、27、32」，四合48注中獎，每注可獲得20萬8333元；三合共556注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8555注中獎，每注可得1125元。

第106000085期3星彩中獎號碼為「303」，正彩共70注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000085期4星彩中獎號碼為「2322」，正彩共14注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 38樂合彩 39樂合彩 3星彩 4星彩 今彩539 威力彩 開獎
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出1注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.