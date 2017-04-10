威力彩、今彩539開獎囉！

2017-04-10 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月10日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：06、08、10、12、18、38。第二區：03。

38樂合彩：06、08、10、12、18、38。

今彩539：15、22、23、27、32。

39樂合彩：15、22、23、27、32。

3星彩：303。

4星彩：2322

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」