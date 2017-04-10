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中國剉咧等！澳洲前情報頭子接掌外國投資審查委員會

2017-04-10  20:27

〔記者盧永山／台北報導〕澳洲財長莫里森（Scott Morrison）日前任命前情報頭子爾文（David Irvine）擔任「外國投資審查委員會」（FIRB）主席，顯示澳洲對外國投資所產生的國家安全問題特別關注，尤其是來自中國企業的併購交易。

爾文曾擔任澳洲安全情報組織（ASIO）局長和澳洲秘勤局（ASIS）局長，也曾出任澳洲駐中國大使，對中國頗為熟悉。他將從4月1日起上任新職，任期5年，將就澳洲政府的投資政策和管理提供建議，並審核外國併購交易。

在澳洲，外國併購交易是個敏感問題，有些持民族主義觀點的政治人物強烈反對可能危及國家安全的交易。由於很多中國企業與中國政府關係密切，中國企業在澳洲的併購交易經常遭到質疑。

去年澳洲政府封殺多筆中資企業在澳洲的併購案，包括以不符國家安全為由，否決香港長江基建和中國國家電網收購Ausgrid的計畫。

莫里森表示，在確保外國投資不與國家利益衝突方面，澳洲政府採取了一貫和果決的行動，同時也從未低估外國投資對澳洲經濟的重要性。

「澳洲戰略政策研究所」所長詹寧斯（Peter Jennings）表示：「任命爾文為FIRB主席，我認為是澳洲政府在進行外國投資決策時，有意加強國家安全考量的一項指標。」

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  • 澳洲財長莫里森日前任命前情報頭子爾文（David Irvine）擔任「外商投資審查委員會」（FIRB）主席，顯示澳洲對外國投資所產生的國家安全問題特別關注，尤其是來自中國企業的併購交易。（圖取自網路）

    澳洲財長莫里森日前任命前情報頭子爾文（David Irvine）擔任「外商投資審查委員會」（FIRB）主席，顯示澳洲對外國投資所產生的國家安全問題特別關注，尤其是來自中國企業的併購交易。（圖取自網路）

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相關關鍵字： FIRB 中國 國家安全 外國投資審查委員會 澳洲 爾文
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