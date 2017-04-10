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艾訊子公司益網科技 10.07億賣德商

2017-04-10  20:22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕工業電腦廠艾訊（3088）公告，將處分對子公司「益網科技」所有持股，以10億745萬代價售予德商菲尼克斯子公司ELEKTROPHOENIX，預計處分利益7.6億元、對每股盈餘貢獻10元，將在第二季認列。

艾訊對益網持股88.4％、逾一千萬股，每股交易金額為102.96元，交易總額10億745萬，扣除益網將發放的現金股利8.4元、再扣千分之三證交稅後，艾訊將有處分利益7.6億元。

菲尼克斯的專業為自動化，是益網第一大客戶，艾訊董事長楊裕德表示，與菲尼克斯將在明（11）日正式簽訂股權買賣合約，待菲尼克斯取得經濟不投資審議委員會國外投資核准後，即進行雙方股票移轉過戶及股款交付作業，出售益網持股後，與菲尼克斯雙方將持續對工業物聯網與工業4.0目標進行交流。艾訊將與菲尼克斯簽署合作備忘錄，希望與對方達到發揮彼此技術、垂直應用市場資源、客戶網路等優勢。

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  • 艾訊發言人謝宜玲資深經理。（記者陳柔蓁攝）

    艾訊發言人謝宜玲資深經理。（記者陳柔蓁攝）

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