統新第一季營收年增44％ 股價漲幅則達2.09倍

2017-04-10 20:19

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊濾鏡廠統新（6426）3月營收5372萬元，月減10.02%，年增26.64%，合計第一季營收為1.62億元，年增44%，而統新一到三月股價漲幅則達2.09倍。

統新今日開高震盪走高，終場以漲停187元坐收。三大法人賣超35張，其中投信買超48張，外資、自營商分別賣超51、32張。統新表示，各月營收依訂單需求雖略有波動，但整體市場需求情況仍然持續。

統新指出，雲端與被動產品需求不減，提升產品良率與設備稼動率仍為當前目標；主動產品佈局10G-PON已久，預計今年中可望增量收成。

統新指出，因應目前市場需求情況，已相對調整擴大資本支出，並於3月14日董事會通過募資合計新台幣3億元以因應此市場需求。此募資案由於3月中股價波動，經櫃買中心相關規定發布為處置股票，故依發行人募集與發行有價證券處理準則相關規範限制，部分進行中時程將向後順延，但整體計畫仍維持不變。

統新2月底股價收83.9元，截至今日的187元計算，短期漲幅達1.22倍。另外，統新股價去年底收59元，而三月底182.5元作收，三個月內漲幅2.09倍。