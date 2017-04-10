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鴻海3月合併營收歷年同期新高 月增18.00％

2017-04-10  19:34

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著工作天數恢復正常，加上三大產品線出貨成長，鴻海（2317）3月合併營收回升，達3416.90億元，月增18.00%，年增0.61%，以IFRS以來計算，3月為歷史同期新高，首季合併營收9766.02億元，為歷史同期次高，年增1.96%。

鴻海表示，3月三大產品線出貨同步較上月成長，以通訊產品成長最為強勁，其次為電腦、消費性電子產品。

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  • 蘋果手機將有大改款，鴻海今年表現備受矚目。（記者卓怡君攝）

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